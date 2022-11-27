国内で２７日、新たに９万７６７７人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から２万人ほど増加した。都道府県別では東京１万３４６人、神奈川６６８４人、愛知６３１６人など。

死者は北海道１２人、大阪８人など計９６人が報告された。

厚生労働省によると、重症者は前日から５人増えて３０８人だった。



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