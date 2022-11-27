新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）
関連キーワード
中国コロナ感染者、３万８千人に 北京も過去最多を更新
【北京共同】中国政府は２７日、中国本土で２６日に新たに確認した新型コロナウイルス感染者が３万８１７２...
11月27日
来日の兄、不明の仏女性捜索要請 日光署で謝意、署員に手土産
２０１８年７月に栃木県日光市で行方不明となったフランス人女性ティフェヌ・ベロンさん（４０）の兄で、３...
月宇宙船、最遠記録を更新 ４１万キロ先、無人飛行試験中
【ワシントン共同】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２６日、月周辺で無人飛行試験を実施中の宇宙船オリオンが、...
８４歳男性運転の車、店突っ込む 愛知、同乗の妻けが
２７日午前１０時過ぎ、愛知県常滑市金山で、男性（８４）が運転する車が陶磁器を販売する店に突っ込んだ。...
最高賞の松阪牛に２６００万円 三重の品評会、３年ぶり
ブランド和牛・松阪牛の体格や毛並みの良さを競う品評会「松阪肉牛共進会」が２７日、三重県松阪市で開かれ...
＜新型コロナ・27日＞東京都で新たに1万346人が感染、6人死亡
東京都は27日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万346人と死者6人が確認されたと発表した...