国内９万７６７７人感染　死者９６人、新型コロナ

2022年11月27日 18時45分 （共同通信）
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で２７日、新たに９万７６７７人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から２万人ほど増加した。都道府県別では東京１万３４６人、神奈川６６８４人、愛知６３１６人など。
　死者は北海道１２人、大阪８人など計９６人が報告された。
　厚生労働省によると、重症者は前日から５人増えて３０８人だった。

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