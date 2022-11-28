スペイン１―１ドイツ　ドイツ、終盤に追い付く

2022年11月28日 06時49分 （共同通信）
　スペイン―ドイツ　後半、攻め込むドイツのサネ（左から２人目）＝アルホル（共同）

　スペイン―ドイツ　後半、攻め込むドイツのサネ（左から２人目）＝アルホル（共同）

　ドイツが終盤に追い付いて引き分けた。劣勢だった後半１７分に先制を許したが、２５分にサネらを投入して流れを変えた。３８分に途中出場のフュルクルクが右足でゴール左上に蹴り込んだ。ボールを保持して主導権を握ったスペインは後半、アルバの左クロスに走り込んだ途中出場のモラタが右足で合わせてリードしたが、逃げ切りに失敗した。（共同）

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