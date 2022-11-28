＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡　1868人感染

2022年11月28日 07時39分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十七日、新たに千八百六十八人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男女の患者三人の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十七万七千五百八十三人、死亡者は計五百八十一人。

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