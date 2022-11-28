栃木県庁
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イチゴスイーツで新たな魅力 小山の「いちごの里ファーム」、農園内にチョコ専門店
栃木県小山市大川島で観光農園を運営する「いちごの里ファーム」（小黒弘征社長）は、農園内にチョ...
11月28日
栃木の県南2市 都内で魅力アピール 「佐藤さんゆかりの地」発信／生産者がトルコギキョウ販売
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11月27日
＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡2390人感染
栃木県は二十六日、新たに二千三百九十人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男女三人の死亡を発表し...
佐野であす「田中正造大学」最終講座 宇井純さんから影響、長崎大准教授・友沢悠季さんが公害語る
足尾鉱毒事件の解決に人生をささげた栃木県佐野市出身の政治家、田中正造（一八四一〜一九一三年）の思想や...
11月26日
＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡、2189人感染
栃木県は二十五日、新たに二千百八十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに856人感染
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11月25日