ＮＹ株、反落

2022年11月29日 01時06分 （共同通信）
　ニューヨーク証券取引所のサイン＝２８日（ＡＰ＝共同）

　ニューヨーク証券取引所のサイン＝２８日（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】週明け２８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まった。午前１０時現在は前週末比１５８・４９ドル安の３万４１８８・５４ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１０・６８ポイント安の１万１２１５・６８。
　中国の新型コロナウイルス感染拡大による行動制限と、それに対する抗議活動が景気に悪影響を与えるとの懸念から売りが先行した。

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