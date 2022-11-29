栃木県庁

栃木県は二十八日、新たに八百八十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十七万八千四百六十六人。八十歳以上の女性患者二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百八十三人になった。

県によると、宇都宮市の高齢者施設で十二人、日光市の同施設で九人、小山市の同施設で九人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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