栃木県庁

栃木県は二十九日、新たに二千六百二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十八万一千六十八人。八十歳以上の男女二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百八十五人になった。

県によると、日光市の高齢者施設で七人、同市の医療機関で六人、足利市の高齢者施設四カ所で十〜二十二人、佐野市の同施設で十六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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