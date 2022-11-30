栃木県選挙管理委員会は二十五日、県内に支部や拠点を置く政治団体の二〇二一年分の政治資金収支報告書を公表した。全体の収入額は十五億七千九百七十六万円（前年比２・２％減）、支出総額は十五億五千八十一万円（同０・８％増）。いずれもほぼ横ばいだが、衆院選で選挙関係費の支出が増えた。

政治団体数は前年より十一団体減の九百八十五団体。九百七十三団体が報告書を提出した。

収入額の内訳は、政党が十億三千四百四十五万円（同２６・９％増）、その他政治団体が五億四千五百三十万円（同３１・８％減）。

支出額は政党が九億九千七百九十九万円（同１９・９％増）、その他政治団体が五億五千二百八十二万円（同２１・７％減）。支出全体のうち選挙関係費は前年の四倍近い一億五千二百二十四万円だった。

政治資金パーティーの開催は前年より一団体少ない三団体三件で、全体の収入額は前年比千六百十一万円減の二千九百四十五万円。

収入一千万円以上の開催は自民党県第一選挙区支部の千九百八十三万円の一件。

収支報告書は県選管ホームページで公表している。（小川直人）



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