栃木県庁

栃木県は三十日、新たに二千五百十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十八万三千五百八十四人。七十代の男性三人、八十歳以上の女性二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百九十人になった。

県によると、茂木町の高齢者施設で二十二人、同町の別の同施設で十三人、栃木市の同施設で十人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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