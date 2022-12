第19回 「母が教えてくれたこと・前編」(品川区旗の台・昭和大学病院)

気付くと2022年ももう終わろうとしています。早かったなぁ今年も。

でも、毎年毎年、自粛していようがじゃんじゃん活動していようが、とにかく年末には必ず今年もあっという間だったなぁ〜って思うって、いったいどういう事なんでしょうね…。今年は長かったなぁ〜なんて人いるんでしょうかね?? 聞いたことないですネ(笑)。

さて、私の2022年は、親しい方や仲良しのお父様お母様が亡くなるという悲しいニュースの多い1年でした。同世代のご両親ですから、ある意味大往生とも言えますし、友人たちの見事な送り出しぶりに、涙と同時に拍手を贈りたいとさえ思ったことも少なくありませんでした。

自身の幸せな、立派に成長した姿を見せて、今までの感謝をたくさんして、心配ないからねと伝える。私の母は、闘病の末に若くして亡くなってしまい、当然私もまだ若く、子育てに一番忙しい時代だったので、最後の親孝行としては心残りが非常に大きく、友人達のその立派な姿がなおさら素晴らしく見えました。そして、子供の最後の親孝行が「死」の時であるなら、親の最後の仕事は我が子に「死」を教えるという事なんだと学びました。



母が亡くなったのは長男が5歳、下の娘が3歳、とにかく手のかかる時代で、危篤状態だった最後の3週間は、母の病室に毎晩泊まり、早朝、弟や弟の嫁に付き添いを代わってもらい一瞬帰宅。2人の子供のお弁当を作り、幼稚園に送って行き、そのまま旗の台にある昭和大学病院へ戻り、付き添い交代。仲良しのママ友が事情を知り、幼稚園のお迎えから夕飯まで子供達を面倒みて下さって、皆さんにたくさんヘルプしていただきました。私は夜、子供たちを迎えに行って自宅に連れて帰り、お風呂に入れて寝かしつけて、そしてまた病院に戻って朝まで母に付き添う…という毎日でした。

丁度、朝のお弁当づくりから幼稚園の送りの時間と、夜のお風呂、寝かしつけの時間が、仕事の前・仕事の帰りの弟のタイミングと合い、ある意味いいローテーションで、母を一人ぼっちにすることはほとんどありませんでした。そんな生活が3週間。その時の母はもう、ろくにコミュニケーションも取れないし食べられない飲めない…きっと呼吸をしているだけで生きている実感などなかっただろうと思います。でも、何故母はそれをやめないのか。きっと苦しくて辛いだけだっただろうに…。

今思えばそれはきっと私と弟の為だけに、3週間という時間を与えてくれたんだと思います。その3週間は特別なものでした。そもそも子供たちが一番手のかかる年代でしたので、実家に子連れで泊まりに行っても慌ただしく、ゆっくり会話をするヒマは殆どありませんでした。そんな私と母があの3週間だけは静かに時間を過ごす事ができたのです。



ある日は母もよく知っている私の親友ギタリストが、病室にアコギを持ってやってきて「香ちゃん、ママに歌ってあげなよ」と言いました。私は基本、母親にコンサートに来られるのも苦手なタイプで、とてもとても、歌を母の為に歌うなんて、恥ずかしくて無理。

そんなこと言ってる場合じゃないでしょ(怒)と親友に言われ、しぶしぶ昭和の歌謡曲の歌本(歌詞とコードが書いてある小冊子)を広げては「この曲は!? ママ好きかなぁ〜?」とか言いながら小さな声で歌い、小さな音でアコギを弾いて、図らずも夜な夜なミニライブとなりました。その時歌った曲で印象に残っているのが「見上げてごらん夜の星を」です。変わった小節割りの曲だなぁ、でも美しい曲だなぁと思いながら、母が好きだと一度も聞いた記憶はありませんでしたが(笑)歌いました。

また、私と母はいわゆる仲良し親子ではなくて、ほら、よく居るじゃないですか、友達みたいな、とか、姉妹みたいな親子…そんな関係とは程遠く、いつもいくつになっても母に叱られるダメな娘で、ホント亡くなる寸前まで私は母に怒られていました(笑)。

母は若かったので現役という事もありましたし、(これまでのこのコラムでのエピソードからもお解りいただけるかと思いますが)なかなかやり手の母だった事もあり、いくら危篤とはいえ、「お母さんありがとうね」「私はお母さんのお陰で幸せだったよ」「産んでくれてありがとう」なんて、素直に言える関係じゃなくて、そんなお決まりなセリフを言おうもんなら、危篤から目を醒ましてまた怒られそう…(笑)。

なので、私はある日、母に手紙を書こうと、桜の模様の上品なノートを買ってきました。母は桜が大好きな人で、実家はソメイヨシノ、八重桜、しだれ桜が順に咲き、そして母自身も桜が満開の4月に亡くなり、お墓は桜の名所にあります。そんな母のベッドの横で、静かに想い出をつづり、感謝をつづり、気づけばその手紙はノート1冊分の長い長い、母に贈った最初で最後の手紙となりました。恥ずかしくて言葉では言えないのであの世で読んでね、と。



そして、そんな生活も3週間になろうとしている頃、フッと気づいたのです。これまで忙しさを理由に母のために何もしてあげられなかった私に、そのことを後悔させないように、『できることを全部やった』と思えるように、3週間という時間を私にくれたんだ、と。

ある日の手紙に、「お母さん、この時間をありがとう、もう充分だよ、もう私は大丈夫だよ」と書きました。それから数日後、母は、仕事終わりの弟と私とが見守る中、静かに旅立っていきました。弟は、小さい頃から体が弱く、母を心配させ本当に手のかかる息子だったに違いありませんが、それを解ってか、「母さんありがとう」「幸せな人生をありがとう」「産んでくれてありがとう」「母さん!母さん!」とドラマ張りに派手に悲しむ(男の子あるあるらしいですネ笑)その横で、私は手すらちゃんと握ってあげられないまま、全て手紙に書いたからね、とただ心の中で静かに呟いたのでした。

翌日は、我が子や甥っ子の入園式、入学式で、母の葬儀の準備と同時に新しい門出があり、私は前を向くことが出来ました。それは間違いなく『メソメソしてないで前に進みなさい』と、母が選んだ別れの日だったのだと思います。死ぬまで母は母でした。偉大な母でした。私も子供達にこんな風でありたいと願うばかりです。

なんだか珍しくシリアスな今回のMY STORYになってしまいましたが、後編はそんな母が亡くなった後に私に教えてくれた、とても素敵な事を皆さんにご紹介しようと思います。 お楽しみに。

★次回更新は、12月28日(水)更新予定です。

お楽しみに。







