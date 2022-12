第19回 「母が教えてくれたこと・後編」~私が我が子に望む事、それは母が私に望む事~

母が亡くなって10年程経った頃、小学校6年になった娘と2人でロンドンへ旅行に出かけました。

子供が生まれる前はNYやロンドンなど大好きで、暇さえあれば飛行機に乗って遊びに行っていましたが、子供が生まれてからは、行ってもハワイ(マウイ島やハワイ島、最高でした!)で、リゾート地が多く、文化的な刺激を求めて外国へ行くなんて本当に久しぶりでした。

まず、ロンドンに知り合いが居た事と、娘が英語が大好きで海外にとても興味を持っていたのと、当時私が密かに観たいと思っていたミュージカル「ビューティフル」がロンドンで始まったので、よし!!と意を決して、何十年ぶりかのロンドン旅行に行ったのでした。

そもそも私がロンドンに初めて行ったのは20代前半で、それはもう初めて目にする知らない文化に心ときめき、何を観ても何を食べても何を買っても、「こんな世界があるんだーー!!!」と感激したものです。なので、その感動を娘にも味わわせたくて、大好きだったマーケットや蚤の市、古着屋さんの並ぶストリートやミュージカル観劇に美術館や博物館!!!もうつめ込めるだけつめ込んだロンドン旅行でした。

20代の自分と娘が感激する姿を重ねてノスタルジックに…と思っていたのに、気付くと私の方がはしゃいでる感じで(笑)。少なくとも娘に勝るとも劣らない勢いで日々を楽しんだ私にピークが訪れたのは、ミュージカル「マンマ・ミーア!」を観ていた時のことです。



「マンマ・ミーア!」はロンドン発のミュージカルで、確か2000年ちょい前頃だったと思います。当時、プリンセス プリンセスが解散してソロになり、なんとなく音楽活動にもマンネリ感を覚え、しばらく仕事を休んで子供が欲しいなーと思っていた頃でした。プリンセス プリンセスの所属していた事務所の社長が、解散してもなおずっと可愛がってくださって、私がしばらく音楽を休んで子供を産みたいと考えていることを話すと、「それは女性として素晴らしい経験!! とてもいい事!! だけど、またいつか必ず音楽に戻ってきてね」とおっしゃいました。

今でもハッキリと覚えています。そんな社長が「香!ロンドンで凄いミュージカルが始まったから観に行こう!!」と突然誘われ、数日後には3泊5日の強行スケジュールでロンドンに居ました(笑)。そこで毎晩観たのが「マンマ・ミーア!」。その後日本にもやってきて、日本語で上演された際には、友人が出演していた事もあり、子供達と一緒に観に行きました。サントラが大好きで、車でいつも流していたので、子供達は自然と曲を全部覚え、セリフまで言えちゃう程でした。

そんな風でしたので、娘も本場ロンドンでの「マンマ・ミーア!」は大喜びで、「コレがオリジナルかぁ!!」と大興奮でした。カーテンコールは観客総立ちで大合唱。

気づくと私は感動で涙がポロポロ出ていました。子育ても少し落ち着いてきたその頃、『若い頃は旅行に行ったり、ミュージカル観たり、異国文化に触れて心ときめいていたけど、お母さんになって毎日の生活も変わり、もう、音楽を聞いたり舞台を観たりして感激の涙を流す心は、どっかに置いてきちゃったのかなぁ…』なんて淋しく感じる事もあったので、ミュージカルに感動して涙がポロポロ出る自分に『私まだこういう心が残ってたんだ!』と、10倍も100倍も喜びがこみ上げて、もう叫び出したい気分にすらなったのです。多分、横で号泣しながら大盛り上がりしている母を見て娘はびっくりした事と思いますが、そんな体裁を気にする余裕なんてない位、私は歓喜に震えていたのでした。

楽しかったロンドン旅行の帰り道、飛行機の中で旅のおさらいをしていました。

と、その時思ったんです。

私はまだまだ沢山感動したり感激の涙を流せるんだ!! そんな気持ち、どっかに忘れてきちゃったりしてないんだ!!子供がいたって感激して泣いたっていいんだ!! 子供がいたってお母さんだって感動していいんだ!!

私は我が子に幸せになってほしい。感動や感激をいっぱいして、毎日をなるべく楽しく過ごして、色鮮やかで豊かな人生を送ってほしい。死ぬ時に『あー、楽しい人生だった―』って思ってくれたら、こんなに嬉しい事はない!!

…てことは…私も母の娘。40だろうが50だろうが、子供が居ようが、母がもうこの世にいなかろうが、それでも私は母の娘。ならば母も同じことを私に願ってるに違いないんだ!! 香がなるべく楽しく毎日を過ごして、いっぱい感動していっぱい感激の涙を流して、色鮮やかで豊かな人生を送ってほしいって絶対思ってるんだ! あの世で絶対そう望んでるハズ!!

よし!! この先の人生、全力で楽しもう! 全力で感動や感激を手に入れよう! それが母の望みであり母の幸せなんだ!! 母の為にも娘の私は幸せでいなくっちゃ!!って。

「私が我が子に望む事、それは母が私に望む事」

そう思ったら、まだまだいっぱい感動しなくちゃ!!って思えたんです。

母親って、自分が(自分だけが)美味しい物食べてたり、楽しい事したりすると、心のどこかで罪悪感をちょっぴり感じたりするもんですよね、お母さんだけゴメンね…みたいな。そーいう考え、ナシにしました!!

お母さんが幸せな想いをしたなら、子供にも同じように、いや、もっとそれ以上の幸せを与えてあげればいいんだ!そう思えるようになりました。

そんな想いを歌にしたのが「DREAM」です。読者のみなさん、興味がおありな方は是非「DREAM」聴いてみて下さいね。私から世のお母さんへのメッセージです!!

今回は、私が母に教わった、一人で胸にしまっておくにはあまりに勿体ないストーリーを皆さんとシェアしてみました。楽しんでいただけましたか?

さて、2022年も1年間、この「東京MY STORY」を楽しみに読んで下さった皆様、本当にありがとうございました。

今年もこうして書く事によって、私自身も自分を見つめ直し、そして家族や友人達に恵まれた人生である事を改めて思い知らされ、沢山感謝しました。

来年もまだまだ東京にまつわるMY STORYを書いていこうと思います。

皆様にとって、明るく活気のある素晴らしい2023年でありますように。

来年もどうぞ宜しくお願い致します。

★次回更新は、1月11日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。

お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【KAORI PARADISE 2022年末スペシャル】

■2022年12月27日(火)

ビルボードライブ大阪

1st ステージ 開場16:30/開演17:30

2ndステージ 開場19:30/開演20:30

サービスエリア¥8,400- カジュアルエリア¥7,900-(1drink付)

※追加ご飲食代は別途ご精算となります。

[お問い合わせ] ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722

■2022年12月30日(金)

ビルボードライブ東京

1st ステージ 開場14:30/開演15:30

2ndステージ 開場17:30/開演18:30 サービスエリア

¥8,400- カジュアルエリア¥7,900-(1drink付)

※追加ご飲食代は別途ご精算となります。

[お問い合わせ] ビルボードライブ東京:03-3405-1133

Club BBL会員先行(先着)=11/7(月)正午より

一般予約(先着)=11/14(月)正午より

【岸谷香 感謝祭 2023】

出演:岸谷 香/Unlock the girls

ゲスト:荻野目洋子/藤巻亮太

公演日:2023/2/23(木祝)

会場:EX THEATER ROPPONGI

開場 16:45 開演 17:30

席種・料金(税込):全席指定 9,000円 (ドリンク代別) 一般券売日:12/17(土)

(問い合わせ)DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00-19:00)

【TOKYO GUITAR JAMBOREE 2023】

2023年3月5日(日)

会場:両国国技館

https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2023/

<お問い合わせ>

DISK GARAGE 050-5533-0888 (平日12:00~15:00) 2023年3月5日(日)会場:両国国技館<お問い合わせ>DISK GARAGE 050-5533-0888 (平日12:00~15:00)

【The Unforgettable Day 3.11-2023-】

日時:2023年3月11日(土)

開場 15:00 / 開演 15:30

会場:仙台PIT

出演者:岸谷香、CHEMISTRY、ゴスペラーズ、一青窈、水谷千重子、宮沢和史

(50音順)

<一般発売>

2023年1月22日(土)10:00~

チケット料金:全席指定 6,600円(税込・入場時ドリンク代別途必要)

※1人4枚まで購入可能

<お問合せ> GIP

https://www.gip-web.co.jp/t/info 日時:2023年3月11日(土)開場 15:00 / 開演 15:30会場:仙台PIT出演者:岸谷香、CHEMISTRY、ゴスペラーズ、一青窈、水谷千重子、宮沢和史(50音順)<一般発売>2023年1月22日(土)10:00~チケット料金:全席指定 6,600円(税込・入場時ドリンク代別途必要)※1人4枚まで購入可能<お問合せ> GIP

<オフィシャルSNS information>