【午前】６時６分、公邸で磯崎仁彦官房副長官。１５分、サッカーワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の日本代表森保一監督、田嶋幸三日本サッカー協会会長と電話。２１分、磯崎官房副長官。７時９分、官邸。１０分、報道各社のインタビュー。２３分、磯崎官房副長官。８時１８分、閣議。５０分、国会。５７分、参院予算委員会。

【午後】１時、参院予算委。３時７分、東京・元赤坂の明治記念館。宴会場「富士の間」で全国建設青年会議第２７回全国大会に出席し、あいさつ。３３分、官邸。４５分、鈴木俊一財務相、新川浩嗣財務省主計局長。４時２２分、鈴木財務相。４１分、浜田靖一防衛相。５時２９分、国会。３６分、参院本会議。６時５０分、参院の尾辻秀久、長浜博行正副議長、石井準一議院運営委員長、自民党、公明党などにあいさつ回り。鈴木財務相、松野博一、磯崎正副官房長官、自民党の野上浩太郎、公明党の横山信一両参院国対委員長同行。７時６分、官邸。７分、報道各社のインタビュー。８時１０分、東京・元赤坂の迎賓館。国際女性会議ＷＡＷ！２０２２の岸田文雄首相主催夕食会。４５分、公邸。



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