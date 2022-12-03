群馬県庁

群馬県は二日、新たに二千二百四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十一月二十五日と比べて二百七十九人減。六人の死亡報告があった。累計感染者は延べ三十万四千二百三十二人、死者は計六百二十人。

死者は九十歳以上が一人、九十代が一人、八十代が二人、七十代が一人、六十代が一人。新たに九件の集団感染が判明し、高崎市の医療機関では職員ら計二十人が感染した。

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