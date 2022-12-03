群馬県庁
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群馬県戦没者 沖縄で慰霊式典 3年ぶり 平和の礎に刻銘漏れも
沖縄県糸満市の同県平和祈念公園にある慰霊塔「群馬之塔」で、県出身者の慰霊式典があった。式典開...
12月3日
積み木で感じて 郷土のぬくもり 来年誕生の赤ちゃんに富岡市がプレゼント 組み立てると富岡製糸場に
乳幼児期から郷土の自然や木のぬくもりに親しんでもらおうと、群馬県富岡市は、来年一月一日以降に...
12月2日
＜新型コロナ＞群馬県で8人死亡、2281人感染
群馬県は一日、新たに二千二百八十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十一月二...
政治資金収入13．5％増 過去2番目の少額 21年分報告書
群馬県選挙管理委員会は三十日、県内に支部や拠点を置く政治団体を対象とした二〇二一年分の政治資金報告書...
12月1日
＜新型コロナ＞群馬県で4人死亡 2483人感染
群馬県は三十日、新たに二千四百八十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十三...
＜新型コロナ＞群馬県で9人死亡、2559人感染
群馬県は二十九日、新たに二千五百五十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十...
11月30日