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津田沼を「時空旅行」 パルコ閉店控え、街の過去〜未来を投影
津田沼パルコ（千葉県船橋市前原西）の来年二月末の閉店を控え、津田沼の街を盛り上げるプロジェク...
12月4日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5057人感染、1人死亡
千葉県内では3日、新型コロナウイルスで新たに5057人が感染し、施設に入所していた船橋市の4...
12月3日
東金のエクモ購入贈収賄事件 当初は別の1社のみ選定 技士長、贈賄側の参入指示か
「東千葉メディカルセンター」（東金市）の人工心肺装置ＥＣＭＯ（エクモ）購入を巡る贈収賄事件で...
サッカーＷ杯カタール大会 日本代表 16強 「最善尽くせば報われる時ある」 千葉県内から称賛相次ぐ
サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）で、日本がスペインを２−１で破って決勝トーナメント進出を決め...
上総掘りなどの技術「深掘り」 久留里城址資料館で企画展
千葉県君津市の久留里城址（じょうし）資料館（同市久留里内山）の企画展「不思議な水の穴−川廻（...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5331人感染、2人死亡
千葉県内で2日、新たに5331人が新型コロナウイルスに感染し、100歳以上と80代の男性2人...
12月2日