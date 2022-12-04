＜新型コロナ＞千葉県で新たに3940人が感染、3人死亡

2022年12月4日 16時57分
　千葉県内では4日、新型コロナウイルスに3940人が感染し、70〜90代以上の男女3人が死亡したと発表された。新規クラスターは松戸市の保育所など9件が認定された。
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