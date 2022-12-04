日体大の中村が２連覇　全日本相撲、アマ横綱に

2022年12月4日 19時02分 （共同通信）
　決勝　日体大・中村泰輝（上）がはたき込みで日体大職・松園大成を下す＝両国国技館

　決勝　日体大・中村泰輝（上）がはたき込みで日体大職・松園大成を下す＝両国国技館

　相撲の第７１回全日本選手権は４日、東京・両国国技館で行われ、中村泰輝（日体大）が決勝で松園大成（日体大職）を下し、２年連続２度目のアマチュア横綱に輝いた。２連覇は１９９６、９７年の田宮啓司（元大関琴光喜）以来で２５年ぶり。
　４年生で既に大相撲の幕下１０枚目格付け出し資格を持つ中村は得意の突き、押しが光った。

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