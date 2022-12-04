茨城県庁
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国民・玉木代表が茨城県内入り 「人づくりに取り組みたい」
国民民主党の玉木雄一郎代表が三日、茨城県議選（十一日投開票）の党公認候補の応援で県内入りした...
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12月3日
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12月2日
＜茨城県議選 12・11を前に＞（下）議員提案の政策条例 4年間で8件 最終日の上程、慣行に
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