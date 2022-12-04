＜新型コロナ＞茨城県で2761人感染、2人死亡

2022年12月4日 21時17分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は4日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は2761人。累計では、死者807人、感染者44万8697人になった。（保坂千裕）
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