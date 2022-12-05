茨城県庁
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茨城県議選 注目選挙区ルポ（1）日立市 自民、離党現職に対抗馬
四年に一度の県議選が始まった。十一日の投開票日に向け、候補者たちは公約や実績を掲げて舌戦を繰...
12月5日
＜新型コロナ＞茨城県で2761人感染、2人死亡
茨城県は4日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は2761人。累計では、死者...
12月4日
＜いづらだより＞（13）課題画に見る若き巨匠
当館の所蔵資料の一覧を見ると、同じタイトルの絵や同じモチーフの絵が延々と続いている箇所がある。これら...
国民・玉木代表が茨城県内入り 「人づくりに取り組みたい」
国民民主党の玉木雄一郎代表が三日、茨城県議選（十一日投開票）の党公認候補の応援で県内入りした...
＜新型コロナ＞茨城県で2499人感染、5人死亡
茨城県は3日、新型コロナウイルスに感染した5人の死亡を発表した。新規の感染者は2499人。累計は死者...
12月3日
茨城県議選 告示 32選挙区に96人が立候補 地域振興やコロナ巡り舌戦
茨城県議選が二日告示され、三十二選挙区（定数六二）に計九十六人が立候補を届け出た。地域振興や...