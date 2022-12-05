＜新型コロナ＞茨城県で2096人感染、6人死亡

2022年12月5日 23時11分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は5日、新型コロナウイルスに感染した6人の死亡を発表した。新規感染は2096人。累計では、死者813人、感染者45万793人になった。（保坂千裕）
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