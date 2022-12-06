茨城県庁
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茨城県議選 注目選挙区ルポ（2）筑西市 国会議員の代理戦争に
「国会議員の代理戦争の側面は確かにある」。茨城県筑西市選挙区の構図について、地元ではそんな声も聞かれ...
12月6日
人間国宝・大西勲さん 「曲輪造」で仕上げた漆器 筑西で25日まで企画展
茨城県筑西市のテーマパーク「ザ・ヒロサワ・シティ」内の廣澤美術館で、企画展「人間国宝 大西勲...
＜新型コロナ＞茨城県で2096人感染、6人死亡
茨城県は5日、新型コロナウイルスに感染した6人の死亡を発表した。新規感染は2096人。累計では、死者...
12月5日
茨城県議選 注目選挙区ルポ（1）日立市 自民、離党現職に対抗馬
四年に一度の県議選が始まった。十一日の投開票日に向け、候補者たちは公約や実績を掲げて舌戦を繰...
＜新型コロナ＞茨城県で2761人感染、2人死亡
茨城県は4日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は2761人。累計では、死者...
12月4日
＜いづらだより＞（13）課題画に見る若き巨匠
当館の所蔵資料の一覧を見ると、同じタイトルの絵や同じモチーフの絵が延々と続いている箇所がある。これら...