＜新型コロナ＞埼玉県で8608人感染、13人死亡

2022年12月7日 18時09分
　埼玉県内で7日、新型コロナウイルスの新たな感染者8608人と、70〜90代の男女13人の死亡が発表された。死者数の発表が10人を超えるのは9月30日以来。
　県は、医療機関や児童施設など計12カ所で、新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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