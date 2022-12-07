埼玉県内で7日、新型コロナウイルスの新たな感染者8608人と、70〜90代の男女13人の死亡が発表された。死者数の発表が10人を超えるのは9月30日以来。

県は、医療機関や児童施設など計12カ所で、新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。

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