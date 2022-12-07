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学童保育、どこに移転すれば 保護者ら運営 北浦和の2施設、存続の危機
さいたま市浦和区で市の委託を受けてＮＰＯ法人が運営する放課後児童クラブ（学童保育）「北浦和ス...
12月7日
介護相談サービスで顧客のパートナーに 埼玉りそな社長が語る地域貢献
埼玉りそな銀行は今月から、介護サービス業のＳＯＭＰＯケア（東京都品川区）と業務提携し、顧客ら...
高濃度廃棄物の処分 3市町で行政代執行 埼玉県費用は総額291万円
埼玉県は十一月二十九日、人体に有害な高濃度ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）廃棄物の行政代執行に...
＜新型コロナ＞埼玉県で8271人感染、9人死亡
埼玉県内で6日、新型コロナウイルスの新たな感染者8271人と、70〜100歳代の男女9人の死...
12月6日
代表選手と伊奈学園中の生徒、パラスポーツで交流 障害者週間 特別授業で理解深める
三〜九日の障害者週間に合わせ、埼玉県伊奈町の県立伊奈学園中学で一日、一年生八十人がパラスポー...
水道談合容疑で三郷市役所捜索 「頼りになる職員だった」
三郷市水道部の職員が官製談合防止法違反などの疑いで逮捕された事件。埼玉県警の捜査員が五日夕、...