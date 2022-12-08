Ｇ大阪からＤＦ昌子が鹿島復帰　１８年Ｗ杯ロシア大会代表

2022年12月8日 17時34分 （共同通信）
　Ｊ１鹿島は８日、元日本代表ＤＦの昌子源（２９）がＧ大阪から加入すると発表した。２０１１年から１８年まで在籍して以来、５シーズンぶりの古巣復帰となる。
　兵庫県出身の昌子は鳥取・米子北高から鹿島に入団。１８年のワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会では代表の主力として１６強入りに貢献した。１９年にフランス１部のトゥールーズに加入し、翌年Ｇ大阪に移籍していた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧