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12月8日
元代表田中「学んだこと伝える」 Ｊ３松本のＤＦ、引退会見
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フリック監督が続投 １次リーグ敗退のドイツ
ドイツ・サッカー連盟は７日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の１次リーグで敗退した同国代表のフリッ...
八村、渡辺は９試合連続欠場 米プロバスケＮＢＡ
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