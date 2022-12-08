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＜新型コロナ＞神奈川県で新たに8413人感染、16人死亡
神奈川県内で8日、新型コロナウイルスに感染した50〜90代の男女16人の死亡と、新たに841...
12月8日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5931人が感染、8人死亡
千葉県内では8日、新型コロナウイルスに5931人が感染し、70〜90代以上の男女8人が死亡し...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに3600人感染、5人死亡
茨城県は7日、新型コロナウイルスに感染した5人の死亡を発表した。新規感染は3600人。累計では、死者...
鎌倉の路地裏にあるスナックに行ってみたら マスターやママが日替わりだった IT企業運営「まちのスナック」
神奈川県鎌倉市のJR鎌倉駅近くの路地裏に、市民らが日替わりでマスターやママを務めるスナックが...
さくら保育園 虐待行為16項目に 裾野市、不適切な写真投稿追加
静岡県裾野市の私立「さくら保育園」の一歳児担当の保育士だった女三人が園児に暴行した疑いで逮捕された事...
三島市長選 11日告示 悲願の駅前再開発が始動… 病院誘致、資材高騰に懸念
任期満了に伴う静岡県の三島市長選は十一日、告示される。四選を目指す現職の豊岡武士さん（７９）...