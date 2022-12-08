埼玉県で8日、新型コロナウイルスの新たな感染者7282人と、60〜90代の男女14人の死亡が発表された。2日連続で死者数が10人を超えた。

県は、医療機関や学校など計6カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。

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