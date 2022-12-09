男子ＳＰで中村３位　ジュニアＧＰファイナル

2022年12月9日 00時36分 （共同通信）
　ジュニア男子ＳＰ　演技を終えガッツポーズする中村俊介＝トリノ（共同）

　ジュニア男子ＳＰ　演技を終えガッツポーズする中村俊介＝トリノ（共同）

　【トリノ共同】フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）ファイナル第１日は８日、トリノで行われ、男子ショートプログラム（ＳＰ）で中村俊介（木下アカデミー）が７４・８１点で３位につけた。吉岡希（法大）は６６・８３点で５位、片伊勢武アミン（関大）は５８・１９点で６位。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧