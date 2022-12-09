栃木県庁

栃木県は八日、新たに二千三百六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十万百四十九人。七十代の男性一人、八十歳以上の男女五人の死亡も発表し、県内の死亡者数は六百十九人になった。

県によると、宇都宮市の医療機関二カ所でいずれも十一人、同市の高齢者施設で五人、栃木市の同施設で六人、小山市の同施設二カ所で六人と十四人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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