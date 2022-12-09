＜新型コロナ＞神奈川県で新たに8182人感染、16人死亡

2022年12月9日 20時26分
　神奈川県内で9日、新型コロナウイルスに感染した男女16人の死亡と、新たに8182人の感染が発表された。死亡者を発表したのは、横浜市（8人）、相模原市（3人）、県（大和市、厚木市）、川崎市（2人）、横須賀市（1人）。
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