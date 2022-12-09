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茨城県は9日、新型コロナウイルスに感染した8人が死亡したと発表した。1日の公表数では最多。新規感染は...
12月9日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに7125人感染、15人死亡
埼玉県内で9日、新型コロナウイルスの新たな感染者7125人と、70〜90代の男女15人の死亡...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5692人感染、9人死亡
千葉県内では9日、新型コロナウイルスに5692人が感染し、70〜90代の男女9人が死亡したと...
維新市議が市民の個人情報流出させ参院選に利用 松戸の柿沼光利氏 市青少年相談員として入手
日本維新の会の衆院議員の元公設秘書で、現松戸市議の柿沼光利氏（46）が市青少年相談員の立場で...
サンタダイバー、八景島シーパラダイスに登場 幻想的にプレゼント
クリスマスシーズンを前に、横浜・八景島シーパラダイス（横浜市金沢区）の水族館に「サンタダイバー」が登...
伊豆山被災地区の公共整備費 5億円程度見込む 熱海市
静岡県熱海市は八日、昨年七月の土石流災害で被災した市伊豆山（いずさん）地区内の公園や道路などの設備に...