＜新型コロナ＞茨城県で新たに2996人が感染、7人死亡

2022年12月10日 18時16分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染した7人の死亡を発表した。新規の感染者は2996人。累計は死者844人、感染者46万4846人になった。（加藤裕治）
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