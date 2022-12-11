Ｗ杯、モロッコが４強入り　アフリカ勢で初、ポルトガル破る

2022年12月11日 02時07分 （共同通信）
　モロッコ―ポルトガル　前半、ヘディングで先制ゴールを決めるモロッコのネシリ（左）。ＧＫコスタ＝ドーハ（共同）

　モロッコ―ポルトガル　前半、ヘディングで先制ゴールを決めるモロッコのネシリ（左）。ＧＫコスタ＝ドーハ（共同）

  • 　モロッコ―ポルトガル　前半、ヘディングで先制ゴールを決めるモロッコのネシリ（左）。ＧＫコスタ＝ドーハ（共同）
  • 　モロッコ―ポルトガル　前半、先制ゴールを決め、喜ぶモロッコのネシリ（左から２人目）＝ドーハ（共同）
  • 　モロッコ―ポルトガル　後半、味方が好機を逃し手で顔を覆うポルトガルのロナルド＝ドーハ（共同）
　【ドーハ共同】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会第１９日は１０日、ドーハで準々決勝が行われ、モロッコがポルトガルに１―０で競り勝ち、アフリカ勢初の４強入りを果たした。前半に先制点を挙げると、相手の反撃を封じて逃げ切った。

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