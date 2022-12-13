任期満了に伴い、千葉県の大網白里市長、八千代市議、香取市議の三選挙が十一日に告示された。いずれも十八日に投開票される。

同市長選は八年ぶりの選挙戦。元市議で共産新人の佐久間久良さん（６１）と四選を目指す無所属現職の金坂昌典さん（５４）＝自民、公明推薦＝の二人が立候補を届け出た。

投票は市内十九カ所であり、午後九時から保健文化センターで開票。選挙人名簿登録者数は十日現在で四万一千七百十八人。

八千代市議選（定数二八）は現職二十人、元職一人、新人十一人の計三十二人が立候補を届け出た。党派別内訳は公明五、自民四、共産三、立民と維新、国民、ＮＨＫ、参政が各一、無所属十五。

投票は市内三十八カ所で行われ、午後九時から市民体育館で開票される。期日前投票所は市役所別館など四カ所に開設された。選挙人名簿登録者数は十六万七千七百五十六人（十日現在）。

香取市議選（定数二二）は二十三人が立候補を届け出た。投票は市内三十カ所であり、午後九時十分から市民体育館で開票される。

立候補したのは現職十九人、元職二人 新人二人で、党派内訳は公明、共産各二、無所属十九。選挙人名簿登録者数は六万二千九百八十七人（十日現在）。（鈴木みのり、保母哲、堀場達）



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