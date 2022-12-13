【午前】１０時８分、官邸。３１分、森山裕自民党食料安全保障に関する検討委員長らから提言書受け取り。５６分、遠藤利明同党スポーツ立国調査会長代行ら。１１時４１分、日本政策金融公庫の高校生ビジネスプラン・グランプリ用などのビデオメッセージ収録。

【午後】１時５４分、自民党議員連盟「持続可能な国産燃料を考える会」の世耕弘成最高顧問らから提言書受け取り。２時１６分、同党「脱炭素社会実現と国力維持・向上のための最新型原子力リプレース推進議員連盟」の稲田朋美会長らから提言書受け取り。３６分、西村康稔経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。３時２１分、赤羽一嘉公明党総合エネルギー対策本部長らから提言書受け取り。西村経産相同席。４２分、萩生田光一自民党ＧＸ実行本部長らから提言書受け取り。西村経産相同席。４時１分、山口俊一衆院議院運営委員長。２８分、甘利明同党前幹事長。５時２分、同党の高木毅国対委員長、御法川信英国対委員長代理、盛山正仁国対副委員長。３４分、秋葉剛男国家安全保障局長。６時２７分、報道各社のインタビュー。３０分、公邸。閣僚との夕食会。８時１０分、全員出る。



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