茨城県庁
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茨城県議選 新人15人が当選
十一日に投開票された茨城県議選（定数六二）では、十五人の新人が当選した。日本維新の会と地域政党「つく...
12月13日
23年統一選の前哨戦 茨城県議選で自民現職10人落選 維新初議席 立民と共産、反自民の受け皿になれず
茨城県議選（定数62）は11日投開票され、現有44議席の自民党は公認候補45人（現職44人、元職1人...
12月12日
＜近代茨城の肖像＞（14）徳川幹子 伯爵夫人、開拓農民に
第二次世界大戦での敗戦は、それまでの日本のあり方を大きく変える契機となりました。新憲法の制定...
12月11日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2996人が感染、7人死亡
茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染した7人の死亡を発表した。新規の感染者は2996人。累計は死...
12月10日
茨城県議選 あす投開票 50議席巡り 84人の争い
茨城県議選（定数六二）は十一日、投開票される。無投票となった六選挙区を除く二十六選挙区の五十議席を巡...
投票の後はお得に買い物しよう つくば、日立、水戸の20店 若者対象に「センキョ割」
若者の投票率向上を目指すＮＰＯ法人「ドットジェイピー」（東京都千代田区）は、県議選で投票する...