＜新型コロナ＞茨城県で新たに1122人が感染、3人死亡

2022年12月13日 21時13分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は13日、新型コロナウイルスに感染した3人が死亡したと発表した。新規感染は1122人。累計では、死者858人、感染者47万2100人になった。（保坂千裕）
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