＜新型コロナ＞茨城県で4700人が感染、6人死亡

2022年12月14日 20時46分

　茨城県は14日、新型コロナウイルスに感染した6人が死亡したと発表した。新規感染は4700人。累計は、死者864人、感染者47万6800人になった。（保坂千裕）
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