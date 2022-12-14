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茨城県議選 記者座談会 国政野党、対決構図つくれず 自民は反知事派の台頭も
十一日に投開票された茨城県議選。自民党は十人の現職が落選した一方、勝ち上がった無所属新人の会...
12月14日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1122人が感染、3人死亡
茨城県は13日、新型コロナウイルスに感染した3人が死亡したと発表した。新規感染は1122人。累計では...
12月13日
茨城県議選 新人15人が当選
十一日に投開票された茨城県議選（定数六二）では、十五人の新人が当選した。日本維新の会と地域政党「つく...
23年統一選の前哨戦 茨城県議選で自民現職10人落選 維新初議席 立民と共産、反自民の受け皿になれず
茨城県議選（定数62）は11日投開票され、現有44議席の自民党は公認候補45人（現職44人、元職1人...
12月12日
＜近代茨城の肖像＞（14）徳川幹子 伯爵夫人、開拓農民に
第二次世界大戦での敗戦は、それまでの日本のあり方を大きく変える契機となりました。新憲法の制定...
12月11日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2996人が感染、7人死亡
茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染した7人の死亡を発表した。新規の感染者は2996人。累計は死...
12月10日