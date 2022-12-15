群馬県は十四日、新たに三千三百二十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の七日と比べて五百三十四人増。十一人の死亡報告があった。累計感染者は延べ三十三万一千八百九十二人、死者は計六百八十一人。

死者は九十歳以上が五人、八十代が三人、七十代が二人、五十代が一人。新たに十二件の集団感染が判明し、高崎市の高齢者福祉施設では入所者ら計二十五人が感染した。



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