レアル、１６歳ＦＷと契約　ブラジル出身、パルメイラス所属

2022年12月16日 00時05分 （共同通信）
　スペイン１部リーグの名門レアル・マドリードは１５日、ブラジル出身で同国のパルメイラスに所属する１６歳のＦＷエンドリッキと契約したと発表した。２０２４年７月に加入する。契約期間は非公表。（共同）

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