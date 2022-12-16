【午前】９時３１分、官邸。３２分、後藤茂之経済再生担当相、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、中村博治事務局長、厚生労働省の大島一博事務次官、大西証史老健局長。１０時４分、松本剛明総務相、加藤勝信厚労相、河野太郎デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、大村慎一地域力創造審議官、吉川浩民自治行政局長、大島厚労事務次官。２４分、小倉将信男女共同参画担当相、内閣府の田和宏事務次官、岡田恵子男女共同参画局長。４６分、岡田直樹デジタル田園都市国家構想担当相、土生栄二内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長。

【午後】１時４４分、右田英訓にじ農業協同組合（ＪＡにじ）代表理事組合長らによる柿の贈呈。藤木真也自民党参院議員同席。５６分、米アップルのティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）。河野デジタル相、木原誠二官房副長官同席。３時１分、男女共同参画会議。５０分、田村憲久自民党全世代型社会保障に関する特命委員長らから提言書受け取り。４時２０分、同党東日本大震災復興加速化本部の額賀福志郎本部長、根本匠本部長代行。６時６分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「翠鳳の間」で東京都議会同党特別総会に出席し、あいさつ。４３分、東京・高輪の高輪館。日本テレビの大久保好男顧問、杉山美邦会長、石沢顕社長、粕谷賢之取締役常務執行役員と会食。８時５２分、公邸。



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