栃木県庁

栃木県は十五日、新たに二千九百七十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十一万七千五百八十三人。五十代の女性一人、八十歳以上の男女三人の死亡も発表し、県内の死亡者数は六百四十八人になった。

県によると、小山市の医療機関で二十三人、鹿沼市の高齢者施設で十人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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