＜新型コロナ＞茨城県で3870人感染、過去最多の10人死亡

2022年12月16日 21時01分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は16日、新型コロナウイルスに感染した10人が死亡したと発表した。1日当たりでは過去最多。新規感染は3870人だった。累計では、死者882人、感染者48万5201人になった。（保坂千裕）
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