茨城県庁
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武者塚古墳は方墳だった 土浦で筑波大教授 40年ぶり再調査「円墳」覆る 18日に現地説明会、石室も公開
一九八〇年代に古墳時代人の結った髪の毛や豪華な副葬品などが見つかり、全国的な注目を集めた「武...
12月16日
中学給食費を無償化へ 水戸市方針、来年度から
水戸市の高橋靖市長は、中学生の給食費を二〇二三年度から無償化する方針を明らかにした。物価高騰で増して...
直木賞受賞までの歩み紹介 NHK大河で再注目 永井路子さん 25日まで古河文学館
茨城県古河市名誉市民の作家・永井路子さん（９７）が３９歳で直木賞を受賞するまでの道のりを約４...
12月15日
＜新型コロナ＞茨城県で4700人が感染、6人死亡
茨城県は14日、新型コロナウイルスに感染した6人が死亡したと発表した。新規感染は4700人。累計は、...
12月14日
茨城県議選 記者座談会 国政野党、対決構図つくれず 自民は反知事派の台頭も
十一日に投開票された茨城県議選。自民党は十人の現職が落選した一方、勝ち上がった無所属新人の会...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1122人が感染、3人死亡
茨城県は13日、新型コロナウイルスに感染した3人が死亡したと発表した。新規感染は1122人。累計では...
12月13日