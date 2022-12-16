茨城県庁

茨城県は16日、新型コロナウイルスに感染した10人が死亡したと発表した。1日当たりでは過去最多。新規感染は3870人だった。累計では、死者882人、感染者48万5201人になった。（保坂千裕）

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