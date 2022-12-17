ニューヨーク証券取引所（ＡＰ＝共同）
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【ニューヨーク共同】１６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比６３銭円高ド...
12月16日
NISA拡充で投資を促進…一方で格差是正はどうなった？ 与党税制改正大綱が決まる
自民、公明両党は16日、2023年度の税制を見直す税制改正大綱を決めた。岸田文雄政権が掲げる「成長と...
中国、景気回復に軸足 ２３年「消費拡大優先せよ」
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ベア要求額３年連続示さず 全トヨタ労連、物価高には対応
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自賠責保険料、１割引き下げ 来年４月、事故低水準で
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資産形成、生前贈与を促進 富裕層課税強化は限定的
自民、公明両党は１６日、２０２３年度の与党税制改正大綱を決定した。岸田政権の掲げる「資産所得倍増プラ...