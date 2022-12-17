ＮＹ株、続落

2022年12月17日 00時35分 （共同通信）
　ニューヨーク証券取引所（ＡＰ＝共同）

　ニューヨーク証券取引所（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】１６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落して始まった。午前１０時現在は前日比１６７・４０ドル安の３万３０３４・８２ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は２０・３１ポイント安の１万０７９０・２２。
　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが長期化するとの見方が拡大し、景気の先行きへの警戒感が収まらず、売り注文が先行した。

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