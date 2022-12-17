【午前】８時４１分、官邸。４２分、斎藤健法相、林芳正外相、鈴木俊一財務相、斉藤鉄夫国土交通相、浜田靖一防衛相、河野太郎デジタル相、秋葉賢也復興相、谷公一国家公安委員長、小倉将信少子化対策担当相、後藤茂之経済再生担当相、高市早苗経済安全保障担当相。松野博一官房長官同席。９時１０分、海上保安能力強化に関する関係閣僚会議。２７分、閣議。４２分、政府与党政策懇談会。１０時２２分、デジタル田園都市国家構想実現会議。１１時３分、松本剛明総務相、永岡桂子文部科学相、加藤勝信厚生労働相、野村哲郎農相、西村康稔経済産業相、岡田直樹地方創生担当相。松野官房長官同席。２５分、亀岡偉民自民党衆院議員。５３分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野官房長官と会食。

【午後】１時１９分、官邸。３５分、岸信夫首相補佐官。５１分、吉村洋文大阪府知事らから大阪・関西万博に関する要望書受け取り。４時３３分、国家安全保障会議。４６分、臨時閣議。５９分、全世代型社会保障構築本部。６時、記者会見。７時３０分、ホテルニューオータニ。同ホテル内のすき焼き店「岡半」で木原誠二官房副長官、自民党の亀岡、大西英男両衆院議員らと会食。８時２６分、公邸。９時４２分、官邸。



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