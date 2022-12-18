栃木県庁

栃木県は十七日、新たに二千八百九十九人の新型コロナウイルス感染と、五十代男性一人、七十代男性一人、八十歳以上の男女四人の死亡を発表した。県内の感染確認は三十二万二千八百八十一人、死亡者は計六百六十二人。

県によると宇都宮市四カ所、足利市、小山市、佐野市、栃木市、野木町各一カ所の高齢者施設で五〜十四人、小山市の医療機関で七人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



関連キーワード 栃木

新型コロナ