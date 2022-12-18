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停電で最大４時間の運転見合わせ 東海道新幹線、架線切れ
１８日午後１時ごろ、東海道新幹線の豊橋（愛知県豊橋市）―名古屋（名古屋市）間で停電が発生し、東京―新...
12月18日
中国空母から戦闘機発着 沖縄南方、空自緊急発進
防衛省統合幕僚監部は１８日、沖縄南方の太平洋上で１７日に中国海軍の空母「遼寧」から艦載の戦闘機やヘリ...
「沖縄を戦場にするな」新宿で辺野古反対デモ 土砂投入4年、安保3文書閣議決定に抗議のシュプレヒコール
米軍普天間（ふてんま）飛行場（沖縄県宜野湾（ぎのわん）市）移設に伴う名護市辺野古（へのこ）の新基地建...
強い冬型、広範囲で荒天 気象庁、１９日も大雪警戒を
強い冬型の気圧配置の影響で列島は１８日、広い範囲で雪が降り、荒天となった。１９日にかけても北日本から...
東京でコロナ感染１万３６４６人 死亡１１人、重症者３２人
東京都は１８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万３６４６人報告されたと発表した。直近７日間を平...
遺伝情報巡る利益配分を検討 大筋合意、生物多様性ＣＯＰ１５
【モントリオール共同】カナダでの国連生物多様性条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）で主要な論点の一つ...