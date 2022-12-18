国内で１８日、１３万５５１４人の新型コロナウイルス感染者が報告された。１週間前から約１万７千人増えた。都道府県別では東京１万３６４６人、神奈川８８９８人、愛知７８９２人、大阪７６１２人など。死者は東京１１人、北海道と大阪で各１０人など計１６５人。

厚生労働省によると、重症者の増減はなく４８２人だった。



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