栃木県庁

栃木県は十八日、新たに二千二百八十人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男女五人の死亡を発表した。県内の感染確認は計三十二万五千百六十一人、死亡者は計六百六十七人。

県によると、大田原市、那須烏山市、足利市、上三川町、栃木市各一カ所の高齢者施設で五〜十人、下野市の医療機関で三十七人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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