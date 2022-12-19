れいわ共同代表に櫛渕、大石氏　山本代表と３人体制

2022年12月19日 13時29分 （共同通信）
　れいわ新選組の山本太郎代表は１９日、国会内で記者会見し、共同代表に櫛渕万里、大石晃子両衆院議員を決定したと発表した。代表の山本氏に加え、共同代表２人を置く新体制となる。両氏は山本氏の党運営をサポートし、支持拡大を目指す。
　山本氏は１８日の代表選で、櫛渕、大石両氏の陣営を含む３陣営の争いを制し、続投が決まった。れいわは代表選に先立ち、共同代表を置く方針を決めていた。

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