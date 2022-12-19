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セネガル天然資源開発へ協力一致 首相、サル大統領と会談
岸田文雄首相は１９日、セネガルのサル大統領と官邸で会談し、セネガル国内の石油・天然ガス開発事業を巡っ...
12月19日
結婚に不妊処置条件なら不適切 松野氏、厚労省が北海道に確認
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、北海道江差町のグループホームで結婚を希望する知的障害者に不妊手...
岸田首相の一日 12月18日（日）
【午前】来客なく、公邸で過ごす。
【午後】０時１６分、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲...
国会に「将来世代委員会」…立民が設置法案を提出へ 環境・エネルギー議論に若者が直接参加する独立調査委
立憲民主党は、将来世代の視点で環境・エネルギー政策の検証や政府への提言を行うため、専門家や若...
河野氏が東国原氏をリード 宮崎県知事選情勢
共同通信社は２５日投開票の宮崎県知事選に関し、１７、１８両日に電話調査をし、取材結果を加味して情勢を...
佐賀知事に山口氏３選 共産新人との一騎打ち制す
任期満了に伴う佐賀県知事選は１８日投開票の結果、無所属の現職山口祥義氏（５７）＝自民、公明推薦＝が共...
12月18日