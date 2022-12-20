栃木県庁

栃木県は十九日、新たに千百五十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十二万六千三百十四人。六十代男性二人、七十代の男性一人、八十歳以上の男女三人の計六人の死亡も発表した。

県内の死亡者数は六百七十三人になった。



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