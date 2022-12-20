【午前】８時３１分、官邸。３２分、鈴木俊一財務相、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長。９時２７分、防衛省の鈴木敦夫事務次官、山崎幸二統合幕僚長。３０分、海上自衛隊の湯浅秀樹自衛艦隊司令官、斎藤聡次期自衛艦隊司令官らの離着任あいさつ。３９分、後藤高志宇宙政策委員長の新任あいさつ。５８分、「ディスカバー農山漁村の宝」選定事業者と記念撮影。交流会に出席し、あいさつ。懇談。１０時５３分、セネガルのサル大統領を出迎え。５４分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。１１時４分、サル大統領と首脳会談。４８分、公邸。５２分、共同記者発表。

【午後】０時６分、岸田文雄首相主催の昼食会。１時６分、サル大統領を見送り。８分、官邸。２時４４分、文化放送の企画用にジャーナリストの後藤謙次氏と対談。３時３１分、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。５時７分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、海部篤軍縮不拡散・科学部長。２０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、河辺賢裕北米局長。６時１０分、東京・日本橋室町の日本橋三越本店。１２分、「２０２２年報道写真展」を観賞。３５分、報道各社のインタビュー。５８分、官邸。５９分、谷公一防災担当相、森昌文首相補佐官、榊真一内閣府政策統括官、丹羽克彦国土交通省道路局長、長谷川直之気象庁長官。７時９分、報道各社のインタビュー。２６分、東京・銀座の日本料理店「銀波−ＧＩＮＰＡ−銀座店」。広島県議会の中本隆志議長らと会食。８時２分、東京・雷門の鳥料理店「鷹匠寿」。自民党の茂木敏充幹事長、梶山弘志幹事長代行と会食。木原誠二官房副長官同席。



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