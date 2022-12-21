【午前】８時３７分、官邸。３８分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、原宏彰内閣府官房長。９時２分、中本隆志広島県議会議長ら。２９分、自民党本部。３２分、党役員会。５４分、官邸。１０時２分、犯罪対策閣僚会議。２２分、地方分権改革推進本部。３６分、閣議。１１時７分、国際博覧会推進本部。４４分、東京・西新橋の東京慈恵会医大付属病院。定期健康診断。

【午後】０時３３分、官邸。２時、国と地方の協議の場。４８分、自民党本部。同党広報用のビデオメッセージ収録。３時、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５２分、官邸。４時３分、テレビ新広島のインタビュー。１２分、広島テレビのインタビュー。２６分、中国放送のインタビュー。３９分、広島ホームテレビのインタビュー。５時、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。２３分、滝沢内閣情報官。３４分、高市早苗経済安全保障担当相、秋葉国家安全保障局長。４９分、高市経済安全保障担当相。６時３０分、公邸。各府省庁の政務官と会食。松野、磯崎正副官房長官同席。８時１６分、全員出る。



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