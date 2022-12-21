タクシー定額乗り放題解禁へ調整　国土交通省

2022年12月21日 20時18分 （共同通信）
　ＪＲ東京駅前のタクシー＝２０１９年

　ＪＲ東京駅前のタクシー＝２０１９年

　国土交通省は２１日、一定の区域内でのタクシー定額乗り放題を解禁する方向で調整に入った。鉄道など公共交通の便が良くない地域で、買い物や通院といった高齢者らの移動手段確保につなげるのが狙い。

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