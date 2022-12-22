【午前】９時１０分、官邸。１９分、月例経済報告関係閣僚会議。３６分、河野太郎デジタル相、岡田直樹規制改革・行政改革担当相、堀江宏之内閣官房行政改革推進本部事務局長、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長。５９分、岡田直樹規制改革担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官。１０時１０分、行政改革推進会議。３７分、デジタル臨時行政調査会。１１時２７分、渡海紀三朗自民党科学技術・イノベーション戦略調査会長らから提言書受け取り。

【午後】１時２３分、西村康稔ＧＸ実行推進担当相、飯田祐二内閣官房ＧＸ実行推進室長、多田明弘経済産業事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。４５分、西村康稔経産相、多田経産事務次官、角野然生中小企業庁長官。２時２分、小池百合子東京都知事から新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書受け取り。４１分、Ｇ７広島サミットロゴマーク表彰式。３時４８分、中国新聞の新年企画で湯崎英彦広島県知事、松井一実広島市長、池田晃治広島商工会議所会頭、岡畠鉄也同社社長と座談会。４時３８分、鈴木俊一財務相、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長、斎藤通雄理財局長。５時、中泉松司自民党元参院議員。５分、大沼瑞穂同党元参院議員。６時３分、東京・平河町のホテル「ルポール麹町」。宴会場「マーブル」で政治解説者の篠原文也氏の懇親会に出席し、あいさつ。２４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で西村経産相、日枝久フジサンケイグループ代表と会食。８時２３分、東京・平河町の中国料理店「赤坂四川飯店」。小野寺五典自民党安全保障調査会長、佐藤茂樹公明党外交安保調査会長ら安保関連３文書改定に関する与党ワーキングチームの慰労会に出席し、あいさつ。９時７分、公邸。



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