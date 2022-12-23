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ベトナム前駐日大使を逮捕 新型コロナ帰国便で不正か
【ハノイ共同】ベトナム捜査当局は２２日、収賄の疑いで、ブー・ホン・ナム前駐日大使を逮捕したと発表した...
12月22日
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【イスラマバード共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権による女子の大学教育停止命令を...
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【北京共同】世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長が中国の新型コロナウイルスの流行に懸念を示し、詳...
アメリカ、ウクライナの徹底抗戦を支援する意思示す 「パトリオット」供与 戦闘さらに激化の恐れ
バイデン米政権がウクライナへの地対空ミサイル「パトリオット」供与を表明した。米国は、ウクライナのゼレ...
米による支援は「安保への投資」 ゼレンスキー氏、議会で演説
【ワシントン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は２１日夜（日本時間２２日午前）、米議会の上下両院合...