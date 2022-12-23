北朝鮮からロシアに武器輸出　米政府確認とロイター報道

2022年12月23日 01時42分 （共同通信）
　【ワシントン共同】米政府高官は２２日、ロイター通信に対し、北朝鮮からロシア民間軍事会社「ワグネル」への武器輸出を確認したと明らかにした。米政府は数週間内に同社などへの制裁を検討する。ワグネルはウクライナ侵攻にも関与している。

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