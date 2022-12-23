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今秋のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに６位指名された千葉県匝瑳市出身の宮...
12月23日
習志野市40周年 平和都市宣言 平和のポスター表彰
千葉県習志野市が平和を願って募集したポスターデザインコンテストの各賞が決まり、表彰式が十九日...
来年5月に千葉市で2度目 Xゲーム開催
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＜新型コロナ＞千葉県で新たに8073人感染、10人死亡
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12月22日
薗浦氏が議員辞職 衆院千葉5区 地元から怒りの声「何をやってんだ」
政治資金の過少申告疑惑で二十一日に議員辞職した、薗浦健太郎衆院議員。地元、衆院千葉５区（千葉...
松戸の不適切保育問題 「暴力行為だった」と謝罪 事業所運営法人が保護者説明会 出席者「納得できず、不安残る」
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