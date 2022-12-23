＜新型コロナ＞千葉県で7687人が感染、17人死亡

2022年12月23日 17時58分
　千葉県内では23日、新型コロナウイルスに7687人が感染し、30〜90代以上の男女17人が死亡したと発表された。新規クラスターは鎌ケ谷市の高齢者施設など計20件が認定された。
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