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神宮外苑再開発の環境アセス手続きが事実上終了 反対意見表明の委員も イチョウの生育不良は再審議されず
明治神宮外苑地区の再開発で、三井不動産などの事業者は26日、再開発が周辺環境に与える影響を自...
12月26日
教員５８９７人、精神疾患で休職 過去最多、コロナ影響か
２０２１年度に公立小中高校と特別支援学校で精神疾患を理由に休職した教員は２０年度より６９４人多い５８...
組織委元理事・高橋被告が保釈 保証金８千万円、勾留４カ月
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、東京地裁は２６日、受託収賄罪で４回起訴された大会組織委員会...
六ケ所村の再処理工場「2024年6月までに」日本原燃が目標も…メド立たないまま四半世紀遅れ
日本原燃（青森県六ケ所村）は26日、同村で建設中の再処理工場の完成目標時期を「2024年度上期（...
元ＫＡＴ―ＴＵＮ不起訴 女性恐喝疑いで京都地検
京都地検は２６日、知人女性から１万円を脅し取ったとして恐喝の疑いで京都府警に逮捕されたアイドルグルー...
男性職員の育休取得率１９％ 自治体、国より１５ポイント低く
総務省が２６日公表した調査結果によると、自治体で働く男性職員の育児休業取得率は、２０２１年度に１９・...