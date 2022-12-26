国内で２６日、新たに７万５０３８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前より６千人近く増えた。都道府県別では、東京８４２８人、神奈川５９８８人、大阪４５４９人など。死者は東京と長野がそれぞれ２２人、千葉１８人など計２７２人が報告された。

厚生労働省によると、重症者は前日から７人増えて５６３人だった。

群馬が過去に公表した感染者数を修正した。



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