国内で新たに７万５０３８人感染　新型コロナ、２７２人死亡

2022年12月26日 19時34分 （共同通信）
　国内で２６日、新たに７万５０３８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前より６千人近く増えた。都道府県別では、東京８４２８人、神奈川５９８８人、大阪４５４９人など。死者は東京と長野がそれぞれ２２人、千葉１８人など計２７２人が報告された。
　厚生労働省によると、重症者は前日から７人増えて５６３人だった。
　群馬が過去に公表した感染者数を修正した。

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