東京都の西東京市議選（定数二八）は二十五日投開票され、現職二十一人、新人六人、元職一人が当選した。党派別では自民八、公明五、立民四、共産三、生活者ネット二、維新一、国民一、無所属四。当日有権者数は十六万九千二百五十三人、投票率は３８・６６％（前回３６・８４％）だった。同市議選には過去最多の四十人が出馬。無所属新人でお笑い芸人の長井秀和さんがトップ当選を果たした。自民が二議席減らし、立民が二議席増やした。（花井勝規）

◆西東京市議選確定得票（定数２８−候補４０）

当 ３，４８２ 長井秀和 無新

当 ２，８００ 田村広行 無現

当 ２，７５７ 加藤涼子 ネ現

当 ２，５６９ 納田里織 無現

当 ２，５６９ 保谷七緒美 自現

当 ２，５３３ 後藤優子 ネ現

当 ２，３２３ 菅原美穂 立新

当 ２，２３３ 山崎英昭 維元

当 ２，０３９ 鈴木佑馬 国新

当 １，９８６ 山田忠良 自現

当 １，９５１ 田代伸之 公現

当 １，９２９ 酒井豪一郎 自現

当 １，９２２ 大竹敦子 共現

当 １，９１４ 森信一 立現

当 １，９０８ 佐藤公男 公現

当 １，８５８ 大林光昭 公現

当 １，８４５ 八矢好美 公新

当 １，８３０ 稲垣裕二 自現

当 １，８０３ 中村駿 共現

当 １，７７３ 坂井和彦 自現

当 １，７１６ 中川清志 自現

当 １，６８８ 藤田美智子 公現

当 １，５５８ 八巻明美 共新

当 １，５４８ 下田純一 立新

当 １，５２１ 小峰和美 無現

当 １，４６０ 冨永雄二 自現

当 １，３８３ 小林達哉 自現

当 １，３２１ 佐藤大介 立現

１，３１０ 五十嵐将雄 参新

１，３０５ 山口あずさ 無新

１，２９５ 田中慶明 自現

１，２２３ 羽根石里美 共新

１，０５１ 丹治日子太 無新

７６３ しまぞうＺ 無新

７５８ 矢野幸介 諸新

３９６ ザ・シャーク 無新

１５３ 織田三江 諸新

９６ 朝日恵子 諸新

８７ 保谷美智夫 無新

１４ 丸吉孝文 諸新



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