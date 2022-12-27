日本相撲協会の芝田山広報部長（元横綱大乃国）は２７日、観客による声を出しての応援を初場所から一部緩和する方針を明らかにした。これまでは新型コロナウイルス感染対策で全面的に自粛を求めていた。マスク着用など感染拡大に配慮した上での声援は認めるという。

客席での飲食は従来のような黙食を前提としつつ、１人１本程度としてきた飲酒も制限を緩めていく。



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