関連キーワード
バスケ京都精華と札幌山の手勝利 男子は福岡大大濠敗れる
バスケットボールの全国高校選手権第５日は２７日、東京体育館で行われ、女子の準決勝では今夏の全国高校総...
12月27日
山口、桃田ら準々決勝へ 全日本総合バドミントン
バドミントンの全日本総合選手権第３日は２７日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで各種目の２回戦が行...
阿炎は８キロ増の１５９キロ 照ノ富士は１キロ減の１８０キロ
十両以上による力士会が２７日、東京・両国国技館で行われ、８月以来の体重測定が実施された。先場所初優勝...
札幌招致「反対多数なら困難」 五輪賛否、再調査でＪＯＣ会長
日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の山下泰裕会長は２７日、東京都内で取材に応じ、札幌市が２０３０年冬季...
元幕内豊山が力士会出席 引退報告、来年６月断髪式
１１月の大相撲九州場所限りで現役引退した元幕内豊山の小柳亮太氏（２９）が２７日、東京・両国国技館で開...
高木美帆、４種目に出場予定 全日本スピード、２８日開幕
スピードスケートの全日本選手権は２８日、青森県のＹＳアリーナ八戸で開幕する。２７日は出場選手が会場の...